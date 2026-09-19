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Семшов рассказал, кому из топ-5 РПЛ пойдёт на пользу пауза чемпионата на игры сборных

Семшов рассказал, кому из топ-5 РПЛ пойдёт на пользу пауза чемпионата на игры сборных
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о текущей ситуации в топ-5 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

«Другой пятёрки лидеров мы и не ожидали. Всё по делу. Некоторые клубы неровно начали чемпионат и набрали по ходу, а другие провели ровный отрезок. Думаю, что у «Краснодара» было бы ещё больше очков, если бы не потери Сперцяна и Кривцова. Нас ждёт интересное возобновление сезона после длительной паузы. Особенно интересно, как с этим справится московское «Динамо», которое как раз сейчас набрало ход, но им придётся сохранить эту форму после перерыва. Я знаю по опыту, как это сложно. Думаю, что пауза больше всех пойдёт на пользу «Спартаку» и «Краснодару». Особенно краснодарцам, у которых в последних турах были трудности», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. Пятое место занимает «Зенит» (18).

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