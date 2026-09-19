Ушёл из жизни чемпион Европы в составе сборной Италии Маццола. Ему было 83 года

Легендарный итальянский футболист Алессандро Маццола скончался в возрасте 83 лет. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

«Футбольный клуб «Интернационале», его руководство, главный тренер Кристиан Киву, команда и все сотрудники с глубокой скорбью переживают утрату Сандро Маццолы, легенды «нерадзурри» и мирового футбола. Выражаем соболезнования его семье. Сандро Маццола был одним из величайших футболистов в истории. Он был частью истории «Интера». Он пришел в клуб еще ребенком и никогда его не покидал», — сказано на официальном сайте «Интера».

Всю профессиональную карьеру (1961–1977) атакующий полузащитник провел в составе миланского «Интера». В период выступлений за этот клуб он четырежды выигрывал чемпионат Италии, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов и два раза завоевывал Межконтинентальный кубок. Мацолла сыграл за «Интер» 567 матчей, забил 162 гола и сделал 15 голевых передач.

В составе национальной сборной Италии игрок стал победителем чемпионата Европы 1968 года и серебряным призёром мирового первенства 1970 года. Всего за сборную он забил 22 гола в 70 играх.