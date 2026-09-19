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Алонсо выступил с комментарием после разгромного поражения «Челси» от «Брентфорда»

Алонсо выступил с комментарием после разгромного поражения «Челси» от «Брентфорда»
Комментарии

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Брентфорда» (0:3) в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
18 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Энтони – 61'     2:0 Тьяго – 83'     3:0 Карвалью – 90+4'    

«Разочаровало всё, особенно результат, но мы способны играть лучше. Мы обязаны играть лучше. На протяжении 45 минут мы хорошо бились, но во втором тайме в игре наступил спад, и мы пропустили три гола.

Нужно сохранять концентрацию, а стоит пропустить со стандарта – соперник получает преимущество и контроль над игрой. После второго пропущенного становится гораздо сложнее, и у нас начались небольшие проблемы с дисциплиной вблизи штрафной. Нужно это исправить, это были наши ошибки.

В первом тайме мы были в игре, но не создавали опасных моментов. Нам не хватало последней передачи, последней обводки для того, чтобы пробить с выгодной позиции, но это только одна сторона. Другая – это когда нужно удерживать позицию, играть плотно, защищаться и держаться вместе, когда соперник атакует. Выигрывать единоборства – и добиться в этом постоянства», – приводит слова Алонсо BBC.

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