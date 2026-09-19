Ямаль призвал изменить подход к наказаниям за расизм

19-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что в футболе следует занять более жёсткую позицию в вопросе наказаний за проявления расизма.

«Работа ведётся, но к принятию определённых решений нужно подходить серьёзнее.

Когда кто-то совершает акт расизма – на глазах у всего мира, у миллионов детей, – наказание должно быть соответствующим.

Хотя многие из действующих мер хороши, я бы изменил подход к наказаниям, подобное просто недопустимо», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ранее Ямаль заявил, что сталкивался с расизмом «тысячу раз», отметив, что его не задевают проявления расизма со стороны болельщиков.