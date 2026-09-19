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«Никто не ожидал от него столь легендарного выступления». Ямаль — о Месси на ЧМ-2026

«Никто не ожидал от него столь легендарного выступления». Ямаль — о Месси на ЧМ-2026
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19-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высоко оценил игру 39-летнего нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Хотя все знают, что он – лучший игрок в истории, никто не ожидал от него столь легендарного выступления: он проявлял себя в каждом матче и вёл команду к финалу.

В составе сборной Аргентины были сильные игроки, но именно Лео брал на себя ответственность в решающие моменты. Для меня он стал лучшим игроком турнира благодаря своему мастерству и тому влиянию, которое он оказал на игру.

Никто не ожидал, что футболист такого возраста – пусть даже это Лео – сможет выступать на столь высоком уровне», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Сборная Испании, за которую выступает Ямаль, победила Аргентину (1:0) с Месси в составе в финале ЧМ-2026.

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