Гарри Кейн высказался о Месси

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высоко отозвался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

– Вы пересекались с Месси в том самом противоречивом матче ЧМ-2026 – полуфинале между Англией и Аргентиной. И всё же впоследствии между вами возникло глубокое взаимное уважение. Как вы вспоминаете те события?

– Тот день выдался для меня тяжёлым. Вылет из турнира таким образом стал непростым испытанием.

Но я испытываю огромное уважение к Месси. Я наблюдал за его становлением как футболиста. Считаю его невероятным игроком и, судя по отзывам знающих его людей, замечательным человеком.

Я общался с Лео всего пару раз, но он произвёл на меня впечатление очень скромного человека. Он всегда ставил интересы команды выше собственных, и, думаю, это одна из причин успеха сборной Аргентины.

Помню, как в тот день я обнял Месси и пожелал удачи в финале. Этот чемпионат мира сложился для нас неудачно, но такова суть турнира: лучшие игроки сходятся на главной мировой арене, и, конечно, кто-то неизбежно проигрывает.

В тот день, после поражения, я старался держаться достойно и проявить уважение к команде соперника. Это было важно, особенно по отношению к Лео, учитывая, сколько всего потрясающего он сделал в футболе за столько лет, – приводит слова Кейна Marca.