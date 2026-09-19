Тухель высказался о возвращении в сборную Англии Палмера и Александер-Арнольда

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о вызове полузащитника Коула Палмера и защитника Трента Александер-Арнольда на ближайшие матчи команды.

– У Коула снова есть статистика, снова есть голевые передачи и решающие голы. Ему есть что доказывать. То же самое касается Трента. Им нужно приехать в расположение команды и быть лучшей версией себя.

– Что вы хотите увидеть у Трента?

– Надо проявить себя, надо проявить себя. Вот и всё. Его не было с нами на чемпионате мира, мы доверились другим игрокам. Я всё еще готов отстаивать это решение. Ему пора бороться за место в составе, ему есть что доказывать. У нас длинный сбор, уверен, что он себя проявит.

Одно дело – быть вызванным, получить билет обратно в сборную, совсем другое – играть за Англию. Игрокам нужно проявить себя сейчас, когда они снова в команде, и застолбить за собой место, – приводит слова Тухеля ESPN.

Накануне сборная Англии объявила состав на групповой этап Лиги наций УЕФА – оба игрока вошли в заявку.