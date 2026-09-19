Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна раскрыл подробности трансфера Мудрика в «Челси»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал про обстоятельства перехода вингера Михаила Мудрика в «Челси».

– Правильное ли решение принял Мудрик, перейдя в «Челси», а не в «Арсенал»?

– Насколько я понимаю, а я знаю через генерального директора Палкина, что он больше общался с «Арсеналом». Я – больше с «Челси». Он вёл всю эту политику вместе с президентом, но я просто был внутри, был со спортивным директором «Челси» на связи. Я знаю, что «Челси» давал намного лучшее продолжение, чем «Арсенал» для «Шахтёра». Да, конечно, можем обсуждать, но мы не можем принимать худшее предложение.

– Для клуба – понятно. А Миша куда больше хотел?

– Он общался с Артетой и, наверное, в тот момент ему больше понравился Артета. Но мы, то есть клуб, решает продавать или нет. Мы ему сказали: «клуб нашёл в общий язык с Челси». Остальное – решай сам. Хочешь пойти в «Челси», или не пойдёшь, или пусть «Арсенал» даёт такие же условия, или остаёшься в «Шахтере». Это вполне логично», – сказал Срна в интервью Денису Бойко на YouTube.

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года за € 70 млн (плюс ещё € 30 млн в виде бонусов), а общая сумма сделки оценивалась в € 100 млн.