Гурцкая сообщил, что в РПЛ в ближайшее время произойдёт тренерская отставка

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер московской «Родины» Хуан Диас в ближайшее время будет уволен со своего поста. Агент написал об этом в телеграмм-канале «Это футбол, брат!».

«По нашей информации, с большой вероятностью Хуан Диас в ближайшее время покинет пост главного тренера «Родины», — написал Гурцкая.

После девяти матчей Альфа-Банк РПЛ «Родина», набрав пять очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. Клуб выиграл лишь два из 12 матчей сезона, проиграв восемь из них.

Испанский специалист возглавляет московский клуб с сентября прошлого года.

Ранее спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Хуана Диаса, заявив, что «ему нечего сказать» по данному вопросу.