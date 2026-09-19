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Жезуш прокомментировал вызов в сборную Португалии 41-летнего Криштиану Роналду

Жезуш прокомментировал вызов в сборную Португалии 41-летнего Криштиану Роналду
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал решение вызвать 41-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в национальную команду на матчи группового этапа Лиги наций.

– Какой роли вы ожидаете от капитана сборной? Каждый раз, когда что-то идёт не так, как на чемпионате мира, во всём винят Криштиану Роналду. Как вы собираетесь сделать так, чтобы сейчас этого не произошло?
– Его выступления, как и выступления всех остальных игроков, а также его прошлое и послужной список не имеют значения. Они, конечно, учитываются, но именно его нынешняя форма будет определять решения, которые я буду принимать на матчах и тренировках. В этой заявке 13 игроков, с которыми я уже работал. Это помогает, потому что эта команда только начинает играть, эти футболисты были важны при моём выборе, — приводит слова Жезуша A Bola.

В сентябре-октябре сборная Португалии сыграет с Уэльсом, Норвегией (дважды) и Данией.

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