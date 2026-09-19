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Дарио Срна рассказал, как «Шахтёр» отказался продать украинца в АПЛ за € 20 млн

Дарио Срна рассказал, как «Шахтёр» отказался продать украинца в АПЛ за € 20 млн
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Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о предложении «Брайтона» по защитнику команды Николаю Матвиенко.

— По Матвиенко были предложения из АПЛ?
— Да. Матвиенко хотел Роберто Де Дзерби. Насколько помню, это было в январе 2023 года, когда Де Дзерби возглавлял «Брайтон». Тогда мы получили предложение на € 20 млн — €16 млн плюс ещё € 4 млн.

В тот момент мы выступали в Лиге чемпионов, а до матча оставалось всего 10-12 дней. Матвиенко был лидером команды, её капитаном и украинцем. У нас попросту не было времени искать ему замену.

К тому же тогда было непросто подписать даже украинского футболиста, не говоря уже об иностранце. У нас оставались шансы пройти дальше в Лиге чемпионов. Кроме того, мы хотели выиграть чемпионат уже в первый сезон с Йовичевичем. Мы не могли позволить себе отпустить Матвиенко, — сказал Срна в подкасте у Дениса Бойко на YouTube.

Напомним, Матвиенко и по сей день выступает за «Шахтёр», являясь капитаном команды.

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