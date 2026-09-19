Богосавац заявил, что удаление Мелкадзе в матче с «Акроном» сломало игру «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац заявил, что удаление нападающего Георгия Мелкадзе негативно сказалось на игре грозненской команды во встрече с тольяттинским «Акроном» в Альфа-Банк РПЛ.

В четверг «Ахмат» на выезде проиграл «Акрону» в матче 9-го тура чемпионата России со счётом 0:2.

«Конечно, жаль, что случилось это удаление. После этого нам было тяжело справляться. Мы не выполнили то, о чём договаривались в раздевалке — не забрали три очка. Нужно сейчас в эту паузу готовится дальше, чтобы победить в следующем матче», — сказал Богосавац в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Мелкадзе был удалён с поля на 37‑й минуте за отмашку локтем в адрес защитника «Акрона» Вячеслава Бардыбахина. Арбитр Матвей Заика показал прямую красную карточку после просмотра VAR.

«Ахмат» располагается на 10‑й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. В следующем туре команда Станислава Черчесова 11 октября примет калининградскую «Балтику».