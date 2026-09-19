Шварц назвал главное достижение «Динамо» по итогам матча с «Ростовом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о разгромной победе своей команды в 9-м туре Альфа‑Банк РПЛ. Бело-голубые взяли верх над «Ростовом» — 3:0.

«Они тоже старались, в каких-то моментах применяли очень интенсивный прессинг. И нам было непросто победить из-за качественной игры «Ростова». Я горжусь парнями, что они отлично смотрелись в единоборствах и добились хорошего результата, второй раз подряд оставив свои ворота в неприкосновенности», — приводит слова Шварца официальный сайт бело-голубых.

После девяти туров чемпионата России «Динамо» набрало 19 очков и занимает второе место после «Краснодара» с 21 очком. Для подопечных Шварца это шестая победа подряд. «Ростов» с восемью очками располагается на 12-й строчке.