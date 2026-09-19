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Черчесов рассказал о планах «Ахмата» в период паузы в чемпионате России

Черчесов рассказал о планах «Ахмата» в период паузы в чемпионате России
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о планах своей команды в период паузы в чемпионате России.

— У нас было много игр в начале сезона. Матчи как в кубке, так и в чемпионате наложились один на другой. Команда ушла в мини-отпуск на четыре дня, 22 сентября соберётся на 10-дневный сбор в Турции. Мы планируем провести два контрольных матча с иранскими клубами и дополнительно ещё один с другой командой уже после возвращения домой.

У нас несколько игроков получили вызовы в свои сборные. Нам надо иметь на сборе полноценный состав для хорошей работы, поэтому мы созвонились с главным тренером молодёжной команды Исой Байтиевым и дальше будем решать, кому из молодых ребят дать возможность проявить себя с основной командой на сборе, — приводит слова Черчесова телеграм-канал «Ахмата».

«Ахмат» после девяти встреч Российской Премьер-Лиги занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда Станислава Черчесова набрала 10 очков.

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