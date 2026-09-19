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Ямаль: слежу за «Реалом». Всегда хочу, чтобы они проиграли

Ямаль: слежу за «Реалом». Всегда хочу, чтобы они проиграли
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил, за какими клубами Европы он следит.

«Слежу за «Реалом». Но в случае с «Реалом» всегда хочется, чтобы они проиграли.

«ПСЖ»? Слежу за ними в Лиге чемпионов, потому что обожаю наблюдать, как они подавляют соперника и доминируют, хотя если соперник играет в Лиге чемпионов, значит, это действительно очень хорошая команда.

Что касается «Баварии», не люблю смотреть за ними, поскольку знаю, что в чемпионате Германии они действительно доминируют. Не наблюдаю за ними даже на общем этапе Лиги чемпионов, потому что у меня впечатление, что они всегда по-настоящему доминируют. Матч «ПСЖ» с «Баварией» был невероятным», – приводит слова Ямаля Movistar.

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