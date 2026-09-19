Дембеле: для меня Кварацхелия — лучший игрок в мире. Он заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле считает, что грузинский вингер парижской команды Хвича Кварацхелия заслужил «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Для меня Квара — это лучший игрок в мире. Я был бы очень рад, если бы он получил «Золотой мяч», потому что он тоже его заслуживает. Проведённый им сезон был исключительным. Он заслужил стать обладателем «Золотого мяча», — приводит слова Дембеле Actu Foot со ссылкой на L1+ на странице в социальной сети X.

Кварацхелия был признан лучшим футболистом Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. В 16 мат