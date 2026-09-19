15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё ещё мечтаю играть». Мбаппе прокомментировал переход от Nike к бренду On

«Всё ещё мечтаю играть». Мбаппе прокомментировал переход от Nike к бренду On
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал пост в социальной сети после перехода к бренду On. Ранее сообщалось, что форвард прекратил почти 20-летнее сотрудничество с Nike и стал лицом швейцарского бренда On.

«Мечтай дальше. Я всё ещё мечтаю играть в футбол. Это может тебя удивить — ведь я зарабатываю на жизнь этой игрой. Но это правда.

Я всё ещё мечтаю играть с друзьями. Играть до заката. До ужина. Играть просто потому, что это игра, — задолго до того, как она могла стать карьерой. Я шёл