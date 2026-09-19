15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» в товарищеском матче в октябре

«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» в товарищеском матче в октябре
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с тольяттинским «Акроном» 2 октября на тренировочной базе в Самаре. Начало встречи — в 15:00 мск, сообщает пресс-служба клуба.

Команды уже встречались в конце августа в рамках 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги — тогда «Крылья Советов» разгромили «Акрон» со счётом 3:0.

По итогам девяти туров чемпионата России команда Сергея Булатова набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таб