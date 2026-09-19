«Крылья Советов» сыграют с «Акроном» в товарищеском матче в октябре

Самарские «Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с тольяттинским «Акроном» 2 октября на тренировочной базе в Самаре. Начало встречи — в 15:00 мск, сообщает пресс-служба клуба.

Команды уже встречались в конце августа в рамках 5-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги — тогда «Крылья Советов» разгромили «Акрон» со счётом 3:0.

По итогам девяти туров чемпионата России команда Сергея Булатова набрала 11 очков и занимает девятое место в турнирной таб