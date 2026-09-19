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УЕФА и КОНКАКАФ потребовали от ФИФА выплатить по $ 10 млн каждой федерации — L’Équipe

УЕФА и КОНКАКАФ потребовали от ФИФА выплатить по $ 10 млн каждой федерации — L’Équipe
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) выплатить по $ 10 млн каждой из 211 национальных федераций. Об этом сообщает L’Équipe.

Президенты УЕФА и КОНКАКАФ Александр Чеферин и Виктор Монтальяни направили письмо главе ФИФА Джанни Инфантино. В нём они указали, что организация завершает цикл 2023-2026 годов с резервами около $ 6 млрд — это крупнейшая сумма за