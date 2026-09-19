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«Хочется большего». Глава РПЛ подвёл промежуточные итоги посещаемости матчей чемпионата

«Хочется большего». Глава РПЛ подвёл промежуточные итоги посещаемости матчей чемпионата
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев подвёл промежуточные итоги посещаемости на стартовом отрезке чемпионата.

— Насколько вы удовлетворены посещаемостью на отрезке в первой трети чемпионата?
— Всегда хочется большего. Но есть объективная картина — и в принципе наши ожидания совпали с тем, что мы увидели. Сейчас, после паузы, ожидаем спад. Но те KPI, которые мы ставили, вполне реалистичны.

— Сейчас в Альфа-Банк РПЛ посещаемость около 14