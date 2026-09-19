«При чём сейчас Даку?» Экс-тренер «Рубина» Рахимов — о результатах казанской команды

Бывший тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о результатах казанской команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, упомянув форварда Мирлинда Даку. Нападающий перешёл из «Рубина» в «Спартак» в летнее трансферное окно.

«Я бы не стал сейчас говорить про Даку. При чём сейчас Даку? Мне кажется, что в организации игры, в той дисциплине, которая сейчас, есть определённые проблемы. Поэтому не нужно сваливать на Даку. Костяк команды есть. Она знает, как играть, она умеет играть», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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