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Ушёл из жизни бывший тренер «Боруссии», «Баварии» и ряда других немецких клубов Херманн

Ушёл из жизни бывший тренер «Боруссии», «Баварии» и ряда других немецких клубов Херманн
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Ушёл из жизни бывший ассистент главного тренера «Боруссии» Дортмунд Эдина Терзича и ряда других специалистов Петер Херманн. Ему было 74 года. Трагическое известие сообщила пресс-служба дортмундцев.

«В разгар нашей радости от победы в Штутгарте до нас дошло печальное известие о смерти Петера Херманна. В 2022 году дортмундская «Боруссия» стала последним этапом в блестящей карьере Херманна. Мы выражаем соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром, Петер», — говорится в сообщении пресс-службы «Боруссии» в соцсети X.

Херманн работал тренером с 1987 года. Помимо «Боруссии», специалист успел поработать ассистентом в «Байере», «Нюрнбер