Моуринью оценил свою работу на посту главного тренера «Реала» после возвращения

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью оценил свою работу после возвращения в клуб.

«Моя оценка такова: я выложился на все 100. И я думаю, что дело не только в тренировках и игре, но и в том, что я вношу свой вклад в развитие клубного футбола. Речь идёт не только о тренировках, внесении изменений… Я не считаю оценку идеальной или отрицательной, но считаю, что я выложился на все 100. На все 100. И на этом я остановлюсь», – приводит слова Моуринью AS.

После шести матчей в чемпионате Испании «Реал» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Первое место в таблице занимает «Барселона», у которой 18 очков.