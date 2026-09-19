«Это треть Кордобы. Он не умеет, как Джон». Шнякин — о Воробьёве в «Краснодаре»

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о форварде «Краснодара» Дмитрии Воробьёве, упомянув нападающего «быков» Джона Кордобу.

«Сейчас Воробьёв просто как отрезанный ломоть. Для меня ключевой момент, что он справа играет. Потому что это совершенно не его позиция. Лучшие качества Воробьёва – это когда он центрфорвард и ему дают передачи в отрыв, за спину. Первые туры он играл центрального нападающего. И ему давали в недодачу. А он спиной не играет, как Кордоба. Это треть Кордобы. Он не умеет, как Джон», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В нынешнем