«Лион» разгромил «Ренн» в матче 5-го тура Лиги 1

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ренн». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра выступил Матьё Вернис. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Лиона» Эрнест Нуама на седьмой минуте. На 30-й минуте Эрнест Нуама оформил дубль. На 49-й минуте защитник хозяев Закари Атекаме довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо установил окончательный счёт — 4:0.

После пяти матчей в чемпионате Франции «Ренн» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лион» заработал 11 очков и располагается на второй