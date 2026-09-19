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Лион — Ренн, результат матча 19 сентября 2026, счет 4:0, 5-й тур Лиги 1 2026/2027

«Лион» разгромил «Ренн» в матче 5-го тура Лиги 1
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Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ренн». Игра прошла на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра выступил Матьё Вернис. Победу со счётом 4:0 праздновали футболисты хозяев.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
19 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Нуама – 7'     2:0 Нуама – 30'     3:0 Атекаме – 48'     4:0 Толиссо – 76'    

Первый мяч забил полузащитник «Лиона» Эрнест Нуама на седьмой минуте. На 30-й минуте Эрнест Нуама оформил дубль. На 49-й минуте защитник хозяев Закари Атекаме довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо установил окончательный счёт — 4:0.

После пяти матчей в чемпионате Франции «Ренн» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Лион» заработал 11 очков и располагается на второй