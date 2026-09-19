Берналь согласился на новый контракт с «Барселоной» и получит прибавку к зарплате — Романо

19-летний центральный полузащитник «Барселоны» Марк Берналь согласился подписать новый долгосрочный контракт с каталонским клубом. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, соглашение с футболистом будет рассчитано до июня 2031 года.

По данным источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку уже договорился с агентами Берналя, а подписание состоится на следующей неделе. Полузащитник получит прибавку к зарплате.

Берналь является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2026/2027 футболист шесть раз появлялся на поле в чемпионате Испании и один раз — в Лиге чемпионов УЕФА. На его счету две результативные передачи.