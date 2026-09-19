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«Это другой вид спорта». Константин Генич — об игре «Барселоны» на старте сезона

«Это другой вид спорта». Константин Генич — об игре «Барселоны» на старте сезона
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Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре «Барселоны» в начале сезона-2026/2027. У сине-гранатовых семь побед в семи играх во всех турнирах, пять из которых — крупные, а в эти минуты команда переигрывает «Севилью» в 7-м туре Ла Лиги. На момент написания новости счёт — 3:1 в пользу каталонцев. Бразилец Рафинья оформил хет-трик.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
19 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Фофана – 19'     1:1 Рафинья – 22'     1:2 Рафинья – 52'     1:3 Рафинья – 69'    

«Действительно, зачем «Барселоне» нападающий, если Рафинья в таком порядке?! Как играет в начале сезона «Барса» — это действительно другой вид спорта», — написал Генич в телеграм-канале.

Летом каталонцы пытались подписать нападающ