Генич назвал клуб, в который «Акрон» хотел отдать Беншимола в последний день трансферов

Российский комментатор Константин Генич рассказал, что «Акрон» был готов отдать нападающего Жилсона Беншимола в «Оренбург» в последний день летнего трансферного окна.

«Насколько я знаю, клуб «Акрон» очень хотел в последний день трансферного окна отдать Беншимола в «Оренбург». Но хотели не все. Хотел генеральный директор, по-моему. Спортивный блок был против. Беншимола в итоге отстояли. Просто я не понимаю, как можно из «Акрона» отдать Беншимола», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Контракт Беншимола с клубом действителен до июня 2028 года. В этом сезоне 24-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,2 млн.