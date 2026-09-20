Никитин поделился мнением об увольнении экс-тренера «Спартака» Тедеско из «Болоньи»

Бывший защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался об увольнении из «Болоньи» бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после четырёх туров без побед в Серии А.

«Мне кажется, у «Болоньи» при Тедеско не всё было так безнадёжно и печально, как могло показаться по результатам. Видимо, были какие‑то расхождения в плане того, как строить команду на будущее. Команда выглядит системно, структурно. Но нельзя сказать, что они могли решать серьёзные задачи, — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по июнь 2021 года. После ухода из российского клуба он работал в «РБ Лейпциг», сборной Бельгии и «Фенербахче», а «Болонью» возглавил минувшим летом.