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Рафинья установил рекорд «Барселоны» по результативности в стартовых восьми матчах сезона

Рафинья установил рекорд «Барселоны» по результативности в стартовых восьми матчах сезона
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Футболист «Барселоны» Рафинья установил рекорд каталонского клуба по результативности в стартовых восьми матчах сезона. Это случилось в матче 7-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» одержала победу над «Севильей» (3:1), а Рафинья оформил хет-трик. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Испания — Ла Лига . 7-й тур
19 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Фофана – 19'     1:1 Рафинья – 22'     1:2 Рафинья – 52'     1:3 Рафинья – 69'    

Футболист забил 12 мячей в семи матчах Ла Лиги и два гола в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (5:1).

Такую результативность не показывал ни один футболист в истории «Барселоны» с 1899 года.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022