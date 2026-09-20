Рафинья установил рекорд «Барселоны» по результативности в стартовых восьми матчах сезона

Футболист «Барселоны» Рафинья установил рекорд каталонского клуба по результативности в стартовых восьми матчах сезона. Это случилось в матче 7-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» одержала победу над «Севильей» (3:1), а Рафинья оформил хет-трик. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Футболист забил 12 мячей в семи матчах Ла Лиги и два гола в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (5:1).

Такую результативность не показывал ни один футболист в истории «Барселоны» с 1899 года.

Рафинья выступает за «Барселону» с 2022