Вратарь «Ювентуса» выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразной связки колена

Голкипер туринского «Ювентуса» Камиль Грабара выбыл на продолжительный срок из-за травмы. Как сообщает пресс-служба туринского клуба на официальном сайте, вратарь травмировал правое колено во время тренировки в субботу, 19 сентября.

Вечером того же дня Грабара прошёл диагностическое обследование в клубном медицинском центре J|Medical. Обследование выявило разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни футболист пройдёт дополнительную консультацию с целью определения курса лечения.

Грабара перебрался в «Ювентус» из немецкого «Вольфсбурга» в летнее трансферное окно на правах аренды. Поляк успел провести в новой команде один матч — в 1-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА с клубом «НЕК Неймеген» (5:0), где отметился голевой передачей.