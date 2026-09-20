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Флик высказался о победе «Барселоны» над «Севильей» и хет-трике Рафиньи

Флик высказался о победе «Барселоны» над «Севильей» и хет-трике Рафиньи
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе «Барселоны» над «Севильей» в матче 7-го тура Ла Лиги (3:1) и хет-трике футболиста своей команды Рафиньи. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Испания — Ла Лига . 7-й тур
19 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Фофана – 19'     1:1 Рафинья – 22'     1:2 Рафинья – 52'     1:3 Рафинья – 69'    

«Это идеально! Я очень рад, что мы победили здесь. Игра Рафиньи меня не удивляет», — приводит слова Флика Marca.

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 21 очко и возглавляет турнирную та