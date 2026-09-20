Флик высказался о победе «Барселоны» над «Севильей» и хет-трике Рафиньи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе «Барселоны» над «Севильей» в матче 7-го тура Ла Лиги (3:1) и хет-трике футболиста своей команды Рафиньи. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

«Это идеально! Я очень рад, что мы победили здесь. Игра Рафиньи меня не удивляет», — приводит слова Флика Marca.

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 21 очко и возглавляет турнирную та