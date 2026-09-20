Рафинья набрал 14+3 по «гол+пас» в восьми матчах за «Барселону» в сезоне

Форвард «Барселоны» Рафинья довёл количество результативных действий в сезоне-2026/2027 до 17, оформив хет-трик в ворота «Севильи» (3:1) в матче 7-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Всего у 29-летнего бразильца 14 голов и три результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах. 12+3 он оформил в семи турах Ла Лиги и ещё два гола забил в единственном матче Лиги чемпионов УЕФА — в 1-м туре общего этапа с «Фейеноордом» (5:1).

Во вторник, 22 сентября, издание France Football объяви