Стала известна оценка Батракова за разгромно проигранный матч с «Трабзонспором»

Стала известна оценка российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова за проигранный матч 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4) от Sofascore Батраков начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте.

Батраков получил оценку 6.6. В нынешнем сезоне Батраков провёл пять матчей за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками. Отрыв от «Бешикташа» со второй строчки, у которого остаётся игра в запасе,