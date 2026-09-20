15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна оценка Батракова за разгромно проигранный матч с «Трабзонспором»

Стала известна оценка Батракова за разгромно проигранный матч с «Трабзонспором»
Комментарии

Стала известна оценка российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова за проигранный матч 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4) от Sofascore Батраков начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте.

Турция — Суперлига . 6-й тур
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул
1:0 Салах – 4'     2:0 Савьолу – 39'     3:0 Салах – 44'     4:0 Салах – 80'    
Удаления: нет / Угочукву – 87'

Батраков получил оценку 6.6. В нынешнем сезоне Батраков провёл пять матчей за турецкий клуб во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.

«Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками. Отрыв от «Бешикташа» со второй строчки, у которого остаётся игра в запасе,