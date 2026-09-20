«Доказательств нет». Лапорта раскрыл подробности переговоров по Альваресу минувшим летом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил мадридский «Атлетико» в предвзятости на переговорах о переходе форварда Хулиана Альвареса.

«Атлетико» выставил себя пострадавшей стороной. Мы вели себя абсолютно стандартно. Сначала клубы вышли на связь друг с другом, затем у меня состоялся личный диалог с Хилем. Он заявил, что трансфер невозможен из-за отсутствия альтернативного варианта. После этого их поведение стало совершенно некорректным. Мне неизвестно, чем вызвано подобное отношение, хотя я догадываюсь, однако доказательств нет. До нас доходила информация, что они согласны отпустить игрока любому клубу, кроме «Барселоны». Впоследствии они перестали это скрывать и сообщили об этом публично», — приводит слова Лапорты Marca.

Аргентинский нападающий ранее сообщил о готовности покинуть клуб из Мадрида. По информации СМИ, сумма выкупа в его соглашении составляет € 500 млн. В июле гендиректор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль утверждал, что команда не расстанется с игроком и за € 200 млн. За «Атлетико» Альварес провёл 109 матчей, забил 49 мячей и сделал 18 голевых передач.