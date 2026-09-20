«Будто постарел лет на десять». Друг Шевалье – о проигранной конкуренции Сафонову в «ПСЖ»

Близкий друг голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье рассказал, как вратарь относится к проигранной конкуренции россиянину Матвею Сафонову.

«Поначалу было некоторое непонимание ситуации. Но довольно быстро это сменилось мыслью: «Я хочу вернуть своё место». Он ни на секунду не отказывался от этой цели.

Это может удивить, но он в порядке. Я никогда не видел его таким спокойным. Когда он говорит мне, что всё хорошо, я отвечаю, что он лжёт и имеет право испытывать негативные эмоции. Но нет. Это впечатляет. Сейчас его недели проходят в ожидании возможности сыграть.

Немного странно так говорить, но он действительно воспринимает всё происходящее как опыт, который помогает ему развиваться.

Возможно, он будто бы постарел лет на десять. Больше всего он изменился в плане открытости мышления. Он понял, что самое важное — люди, которые его окружают. Он стал больше задумываться о себе, о том, что его окружает, о своей новой жизни в Париже. По натуре он всегда был очень энергичным, постоянно куда-то спешил. А сейчас действительно успокоился и стал более открытым ко многим вещам. Он готов играть хоть завтра, только этого и ждёт. Не исключено, что Луис Энрике снова поставит его в состав. И он будет готов — он только и ждёт возможности показать, чего стоит», — приводит слова друга Шевалье Eurosport.fr.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять голов.