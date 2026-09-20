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Хомуха назвал команду, которая разочаровала его на старте сезона РПЛ

Хомуха назвал команду, которая разочаровала его на старте сезона РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.

— Есть команда, которая удивила вас на старте сезона?
— Меня в худшую сторону удивил московский «Локомотив». Удивил тем, что после третьего места в прошлом сезоне РПЛ произошло столь сильное падение.
— У вас нет опасений, что железнодорожники могут вылететь?
— Нет, ресурс у клуба для того, чтобы продолжать играть в РПЛ, все равно достаточный. Просто сейчас очень болезненное и ощутимое падение, — приводит слова Хомухи «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. В следующем туре команда встретится с «Факелом». Матч состоится 10 октября.

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