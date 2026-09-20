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«Способен это делать». Турецкий журналист объяснил, зачем «Галатасараю» нужен Батраков

«Способен это делать». Турецкий журналист объяснил, зачем «Галатасараю» нужен Батраков
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Турецкий журналист Эмре Озджан высказался о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове после поражения команды в матче 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4).

Турция — Суперлига . 6-й тур
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул
1:0 Салах – 4'     2:0 Савьолу – 39'     3:0 Салах – 44'     4:0 Салах – 80'    
Удаления: нет / Угочукву – 87'

«Галатасараю» необходим Батраков для связи между линиями в центре поля. В центральной зоне команда полностью потеряла связь между игроками. Юнус практически этого не делает, он играет почти как второй нападающий. Когда Сара действовал на позиции атакующ