«Способен это делать». Турецкий журналист объяснил, зачем «Галатасараю» нужен Батраков

Турецкий журналист Эмре Озджан высказался о российском полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове после поражения команды в матче 6-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (0:4).

«Галатасараю» необходим Батраков для связи между линиями в центре поля. В центральной зоне команда полностью потеряла связь между игроками. Юнус практически этого не делает, он играет почти как второй нападающий. Когда Сара действовал на позиции атакующ