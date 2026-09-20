Флик объяснил, почему выпустил в старте на игру с «Севильей» Ливаковича, а не Щенсного

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о выборе вратаря Доминика Ливаковича в основной состав на матч 7-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027 с «Севильей» (3:1). Это был дебют для хорвата в новой команде.

«Иногда нужно не только всё анализировать, но и доверять своим ощущениям. Я так чувствовал, и мы приняли это решение. Это не связано с тем, что мы не верим в Щенсного. Мы просто решили, что Ливакович может быть лучшим вариантом.

Это не какое-то постоянное решение, а выбор на сегодняшний матч. Для меня это непростая ситуация. То, что не играет он, что не играет Гави… Для меня это тяжело, но ты должен думать о команде. Здесь нет ничего личного по от