Корнеев выделил сильные и слабые стороны «Барселоны» в этом сезоне

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал «Барселону» голевой машиной на фоне выступлений испанского гранда в сезоне-2026/2027. В матче 7-го тура Ла Лиги каталонцы переиграли «Севилью» со счётом 3:1. Хет-трик оформил бразилец Рафинья.

«Эта «Барселона» — голевая машина. Она забила 31 гол, а сколько ещё не реализовала моментов… У них бывают небольшие проблемы в обороне. Но они компенсируются игрой в атаке», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Севилья» заработала 13 очков и располагается на пятой строчке.