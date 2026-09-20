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Корнеев выделил сильные и слабые стороны «Барселоны» в этом сезоне

Корнеев выделил сильные и слабые стороны «Барселоны» в этом сезоне
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал «Барселону» голевой машиной на фоне выступлений испанского гранда в сезоне-2026/2027. В матче 7-го тура Ла Лиги каталонцы переиграли «Севилью» со счётом 3:1. Хет-трик оформил бразилец Рафинья.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
19 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Фофана – 19'     1:1 Рафинья – 22'     1:2 Рафинья – 52'     1:3 Рафинья – 69'    

«Эта «Барселона» — голевая машина. Она забила 31 гол, а сколько ещё не реализовала моментов… У них бывают небольшие проблемы в обороне. Но они компенсируются игрой в атаке», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 21 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Севилья» заработала 13 очков и располагается на пятой строчке.

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