В отношении президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи начали предварительное расследование

В Париже началось предварительное расследование в отношении президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи по подозрению в незаконном использовании служебных полномочий, сообщает FootMercato.

Прокуратура Парижа передала дело в финансовое антикоррупционное подразделение после обращения организации Anticor. В организации предположили, что летом 2024 года Аль-Хелаифи мог использовать занимаемые им должности во время переговоров по продаже телевизионных прав на матчи Лиги 1.

На тот момент Аль-Хелаифи одновременно занимал пост президента «ПСЖ», возглавлял beIN Media Group и входил в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Обращение Anticor в прокуратуру было подано ещё 3 марта, однако теперь дело перешло на новый этап — в отношении Аль-Хелайфи началось предварительное расследование. В организации считают, что занимаемые им должности могли позволить влиять на решения лиги в пользу beIN Media Group при распределении телевизионных прав на чемпионат Франции.