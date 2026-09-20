15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В отношении президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи начали предварительное расследование

В отношении президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи начали предварительное расследование
Комментарии

В Париже началось предварительное расследование в отношении президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи по подозрению в незаконном использовании служебных полномочий, сообщает FootMercato.

Прокуратура Парижа передала дело в финансовое антикоррупционное подразделение после обращения организации Anticor. В организации предположили, что летом 2024 года Аль-Хелаифи мог использовать занимаемые им должности во время переговоров по продаже телевизионных прав на матчи Лиги 1.

На тот момент Аль-Хелаифи одновременно занимал пост президента «ПСЖ», возглавлял beIN Media Group и входил в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Обращение Anticor в прокуратуру было подано ещё 3 марта, однако теперь дело перешло на новый этап — в отношении Аль-Хелайфи началось предварительное расследование. В организации считают, что занимаемые им должности могли позволить влиять на решения лиги в пользу beIN Media Group при распределении телевизионных прав на чемпионат Франции.

Материалы по теме
«Будто постарел лет на десять». Друг Шевалье – о проигранной конкуренции Сафонову в «ПСЖ»