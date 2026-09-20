«Любой топ-клуб может наказать». Григорян назвал слабое место «Барселоны», упомянув «Реал»

Российский тренер Александр Григорян высказался о проблеме «Барселоны» на фоне выступлений испанского гранда в сезоне-2026/2027. В матче 7-го тура Ла Лиги каталонцы переиграли «Севилью» со счётом 3:1.

«Проблемы «Барселоне» может создать любой клуб — «Реал», например. У «Барселоны» огромный разрыв между защитниками и нападающими — 26–27 метров. Аналогов в мировом футболе не было и не предвидится. Высокая линия обороны не может быть не наказана. Но как к ней готовиться? За неделю научиться её вскрывать нельзя. А других аналогичных команд нет. Но я всё же считаю, что любой топ-клуб может наказать «Барселону» за неё», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После семи матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 21 очко и