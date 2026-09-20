«Ради чего?» Дзюба ответил на вопрос о своём будущем в футболе и объяснил ситуацию

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба стал гостем шоу «Кстати», где ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры. Напомним, что на данный момент 38-летний футболист пребывает без команды, в статусе свободного агента.

«Не знаю, честно. Прострация. 50 на 50. На самом деле, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нет. Ради чего? Если б позвала какая-то сильная команда — я понимаю, что уже в своём возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить — это одна история. А идти и ковыряться где-то в командах «таких» — смысл?» — сказал Дзюба в эфире шоу «Кстати», вышедшем на платформе «VK Видео».

Дзюба начал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит». С клубом из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, дважды выигрывал Кубок страны. Последним клубом Дзюбы был тольяттинский «Акрон», который он покинул в мае этого года.