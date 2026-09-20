Аршавин раскрыл подробности и назвал причину несостоявшегося перехода в «Спартак»

Экс-хавбек «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своём несостоявшемся переходе в московский «Спартак».
— Ты же не перешёл в «Спартак» тогда, когда мог перейти. Какой это год был?
— 2002-й или 2003-й примерно.
— А как получилось, что ты не перешел? Личный разговор с кем-то?
— Да.
— С кем?
— С Червиченко (бывший президент «Спартака». — Прим. «Чемпионата»).
— Тебе не понравилось?
— Не. Они 60 тысяч зажали.
— Долларов?
— По-моему, в евро на тот момент уже переходили.
— Тебе лично или «Зениту»?
— Мне лично.
— Подъёмные?
— Не, не подъемные, а зарплата.
— Не жалел, что не перешёл в «Спартак»?
— Нет, наоборот. Слава богу, что не перешёл. Ты чё? Был бы как Володька (Владимир Быстров переходил из «Зенита» в «Спартак» и возвращался в «Зенит». — Прим. «Чемпионата»), — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала Fonbet.
Аршавин известен выступлениями за лондонский «Арсенал», «Зенит», «Кубань» и «Кайрат».