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Аршавин раскрыл подробности и назвал причину несостоявшегося перехода в «Спартак»

Аршавин раскрыл подробности и назвал причину несостоявшегося перехода в «Спартак»
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Экс-хавбек «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о своём несостоявшемся переходе в московский «Спартак».

— Ты же не перешёл в «Спартак» тогда, когда мог перейти. Какой это год был?
— 2002-й или 2003-й примерно.

— А как получилось, что ты не перешел? Личный разговор с кем-то?
— Да.

— С кем?
— С Червиченко (бывший президент «Спартака». — Прим. «Чемпионата»).

— Тебе не понравилось?
— Не. Они 60 тысяч зажали.

— Долларов?
— По-моему, в евро на тот момент уже переходили.

— Тебе лично или «Зениту»?
— Мне лично.

— Подъёмные?
— Не, не подъемные, а зарплата.

— Не жалел, что не перешёл в «Спартак»?
— Нет, наоборот. Слава богу, что не перешёл. Ты чё? Был бы как Володька (Владимир Быстров переходил из «Зенита» в «Спартак» и возвращался в «Зенит». — Прим. «Чемпионата»), — сказал Аршавин в эфире ютуб-канала Fonbet.

Аршавин известен выступлениями за лондонский «Арсенал», «Зенит», «Кубань» и «Кайрат».