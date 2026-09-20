«Милан» — «Лечче»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027 между клубами «Милан» и «Лечче». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра выступит Федерико Ла Пенна. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

После четырёх туров Серии А «Милан» набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Лечче» заработал шесть очков и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре команда Рубена Аморима встретится с «Сассуоло» (11 октября), а подопечные Эусебио Ди Франческо сыграют с «Болоньей» (11 октября).