«Атлетико» — «Реал»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре «матрасники» встретятся с «Алавесом» (10 октября), а подопечные Жозе Моуринью проведут матч с «Вильярреалом» (10 октября).

После шести туров «Атлетико» набрал 13 очков и занимает четвёртое место. «Реал» заработал 15 очков и располагается на третьей строчке.

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