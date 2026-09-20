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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид: во сколько начало матча 7-го тура Ла Лиги 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетико» — «Реал»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 20 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

В следующем туре «матрасники» встретятся с «Алавесом» (10 октября), а подопечные Жозе Моуринью проведут матч с «Вильярреалом» (10 октября).

После шести туров «Атлетико» набрал 13 очков и занимает четвёртое место. «Реал» заработал 15 очков и располагается на третьей строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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