«Байер» — «РБ Лейпциг»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между клубами «Байер» из Леверкузена и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра выступит Роберт Шредер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Байера» и «РБ Лейпциг» друг с другом:

Бундеслига, 32-й тур, 2 мая 2026 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 4:1;

Бундеслига, 15-й тур, 20 декабря 2025 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 1:3;

Бундеслига, 19-й тур, 25 января 2025 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:2;

Бундеслига, 2-й тур, 31 августа 2024 года, «Байер» — «РБ Лейпциг» — 2:3;

Бундеслига, 18-й тур, 20 января 2024 года, «РБ Лейпциг» — «Байер» — 2:3.

С историей личных встреч «Байера» и «РБ Лейпциг» можно ознакомиться по ссылке.

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