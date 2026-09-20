Кейн высказался о прогрессе Олисе

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высоко оценил игровой уровень одноклубника Майкла Олисе.

«Он великолепно начал сезон. Я уже думал, что в прошлом году он был великолепен. Майкл провёл отличный чемпионат мира и успешно продолжил после него. Я верю, что благодаря своему возрасту и менталитету он продолжит совершенствоваться. Игроки вокруг него мотивируют его, и, конечно, тренер тоже. Он находится в отличной обстановке для того, чтобы совершенствоваться и развиваться дальше. С начала сезона Майкл снова значительно повысил свой уровень.

Он нужен нам,