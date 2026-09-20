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Игрок сборной России Адамов: про Намибию ничего не знаю

Игрок сборной России Адамов: про Намибию ничего не знаю
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Защитник сборной России Арсен Адамов высказался о соперниках национальной команды в предстоящих матчах. Подопечные Валерия Карпина в рамках осеннего сбора сыграют со сборными Ирана (29 сентября), Намибии (3 октября) и Нигерии (6 октября).

«С Ираном и Нигерией играем уже не первый раз, это очень сильные сборные. Будут интересные матчи для нас и для болельщиков. Иран и Нигерия — очень сильные соперники. Единственное, про Намибию я ничего не знаю (улыбается). Африканские сборные крепкие. Думаю, что с ними тоже будет непросто», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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