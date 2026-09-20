15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин не включил Сафонова, Головина, Карпина в топ-10 футболистов в российской истории

Аршавин не включил Сафонова, Головина, Карпина в топ-10 футболистов в российской истории
Комментарии

Бывший футболист Андрей Аршавин составил свой рейтинг лучших игроков в российской истории. В видео в телеграм-канале Фонбет Кубка России Аршавину называли имена футболистов, которых он относил к определённой категории.

Топ-1: Андрей Аршавин.

Топ-3: Александр Кержаков.

Топ-5: Игорь Акинфеев, Юрий Жирков.

Топ-10: Сергей Игнашевич, Дмитрий Аленичев.

При этом Аршавин не включил в свой рейтинг лучших игроков в российской истории действующего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, полузащитника «Мона