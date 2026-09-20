Аршавин не включил Сафонова, Головина, Карпина в топ-10 футболистов в российской истории

Бывший футболист Андрей Аршавин составил свой рейтинг лучших игроков в российской истории. В видео в телеграм-канале Фонбет Кубка России Аршавину называли имена футболистов, которых он относил к определённой категории.

Топ-1: Андрей Аршавин.

Топ-3: Александр Кержаков.

Топ-5: Игорь Акинфеев, Юрий Жирков.

Топ-10: Сергей Игнашевич, Дмитрий Аленичев.

При этом Аршавин не включил в свой рейтинг лучших игроков в российской истории действующего вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, полузащитника «Мона